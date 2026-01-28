Российские путешественники оставили за границей 3,6 триллиона рублей; стоимость такси в Москве превысила стоимость полёта на самолёте

В 2025 году российские путешественники потратили в заграничных поездках 48 миллиардов долларов (3,6 триллиона рублей), сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ООН. Уточняется, что Россия занимает шестую позицию в рейтинге трат граждан за рубежом, но 39-ю - в рейтинге поступлений от иностранных туристов (8,8 миллиарда долларов, т.е. 670 миллиардов рублей за год).

В Москве во время снегопада стоимость поездки на такси до аэропорта оказалась больше стоимости полёта на самолёте: так, цена поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово через сервис «Яндекс Go» 27 января составила 2346 рублей. При этом, например, стоимость билета в экономклассе на рейс «Победа» из Москвы в Санкт-Петербург, запланированный на 29 января, составляет 2154 рубля.

Также, по данным исследования "Выбери.ру", ремонт даже в однокомнатной квартире в новостройке в Москве в 2025-2026 годах обойдется минимум в 1,5 миллиона рублей.



