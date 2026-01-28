ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, Севастополе

Мирная жительница, молодая девушка погибла
в Энергодаре (Запорожская область) в результате атаки беспилотника ВСУ.
Мирный житель 1955 г.р. тяжело ранен
в Старой Збурьевке Херсонской области в результате атаки беспилотника ВСУ.
Ранен
мирный житель в результате атаки дрона на автомобиль возле населённого пункта Погромец в Белгородской области.
В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь ранен
рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина.
В Северском районе Краснодарского края обломками беспилотников повреждены
четыре частных дома.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил
, что отправка британских и французских войск на Украину обсуждается "в контексте потенциальных гарантий безопасности" для Киева и что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто
.
Чуть ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не комментирует
документы ведущихся переговоров.