 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, Севастополе

Мирная жительница, молодая девушка погибла в Энергодаре (Запорожская область) в результате атаки беспилотника ВСУ.
Мирный житель 1955 г.р. тяжело ранен в Старой Збурьевке Херсонской области в результате атаки беспилотника ВСУ.
Ранен мирный житель в результате атаки дрона на автомобиль возле населённого пункта Погромец в Белгородской области.
В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь ранен рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина.
В Северском районе Краснодарского края обломками беспилотников повреждены четыре частных дома.
В Воронежской области загорелись нефтепродукты (пожар потушен).
 
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отправка британских и французских войск на Украину обсуждается "в контексте потенциальных гарантий безопасности" для Киева и что соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто.
Чуть ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не комментирует документы ведущихся переговоров. 
