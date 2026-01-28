Раскрыты причины кадрового дефицита в МВД РФ

Массовый отток сотрудников из полиции вызван низкими зарплатами и унизительным отношением со стороны начальства. Такое мнение высказал глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Ранее заместитель министра МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме, сообщил, что престиж службы в полиции падает. По его словам, в некоторых подразделениях дефицит кадров достигает 40 процентов. Пашкин подтвердил эти данные, отметив, что дефицит может вскоре достичь и 50 процентов. «Первая причина такого положения дел — низкая зарплата. Средняя зарплата составляет максимум 60 тысяч рублей. И вторая причина — отношение руководителей к сотрудникам». По словам профсоюзного лидера, система «выгоняет» адекватных начальников, так как они отказываются лишать подчинённых премий ради выполнения плановых показателей.
В то же время Министерство внутренних дел РФ предложило установить надбавку в размере 30 процентов к заработной плате полицейским и сотрудников Росгвардии, если их работа связана с использованием беспилотников. Предполагается, что это и есть компетентные кадры, которые нужны в МВД прежде всего.