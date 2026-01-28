Раскрыты причины кадрового дефицита в МВД РФ

Массовый отток сотрудников из полиции вызван низкими зарплатами и унизительным отношением со стороны начальства. Такое мнение высказал глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Ранее заместитель министра МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме, сообщил, что престиж службы в полиции падает. По его словам, в некоторых подразделениях дефицит кадров достигает 40 процентов. Пашкин подтвердил эти данные, отметив, что дефицит может вскоре достичь и 50 процентов. «Первая причина такого положения дел — низкая зарплата. Средняя зарплата составляет максимум 60 тысяч рублей. И вторая причина — отношение руководителей к сотрудникам». По словам профсоюзного лидера, система «выгоняет» адекватных начальников, так как они отказываются лишать подчинённых премий ради выполнения плановых показателей.

Если начальник орёт, унижает сотрудников, люди просто уходят. Если бы все начальники были людьми с большой буквы, дефицит был бы не 40%, а 20%. При нормальных начальниках люди не уходят даже при низкой зарплате. Но система нормальных начальников выгоняет, так как они не выполняют плановые показатели: за это нужно лишать премии сотрудников, а они этого не делают.



В то же время Министерство внутренних дел РФ предложило установить надбавку в размере 30 процентов к заработной плате полицейским и сотрудников Росгвардии, если их работа связана с использованием беспилотников. Предполагается, что это и есть компетентные кадры, которые нужны в МВД прежде всего.