Тысячи израильтян страдают от ПТСР в результате конфликта в секторе Газа

Тысячи израильтян страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в результате конфликта в секторе Газа; в стране наблюдается самый масштабный кризис в сфере ментального здоровья, в том числе рекордное число случаев депрессии и тревожного расстройства.

По оценкам израильской некоммерческой организации Natal, прямые и косвенные издержки текущего состояния населения Израиля могут достичь $160 млрд в ближайшие пять лет. В числе проблем входят снижение производительности, рост числа хронических заболеваний и рост домашнего насилия. Согласно исследованию, на которое опирается Natal, около 625 тыс. израильтян из десятимиллионного населения страны уже испытали или испытают психологические последствия конфликта, а у 60-80 тыс. человек разовьются психологические проблемы, которые помешают им реинтегрироваться в рынок труда.

В реабилитационном подразделении Минобороны Израиля на лечении находятся 32 тысячи военнослужащих с психическими расстройствами и ПТСР. 13 тысяч человек из этого числа попали в больницу за последние два года.

В настоящее время израильские войска сохраняют под своим контролем более 50% сектора Газа. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. 26 января израильские военные вернули из сектора Газа останки последнего израильтянина, числившегося в списке заложников.



