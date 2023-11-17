Нетаньяху заявил о старании сохранять жизни мирных жителей Газы; число убитых в секторе Газа достигло 11470

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль делает всё возможное для сохранения жизней мирного населения сектора Газа, но без особого успеха:

«Другое, что я могу сказать, это то, что мы постараемся завершить эту работу с минимальными жертвами среди гражданского населения. Это то, что мы пытаемся сделать: свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. Но, к сожалению, нам это не удалось».

По меньшей мере 11 470 человек были убиты в результате израильских ударов по Газе с 7 октября. В Израиле официальное число погибших в результате нападения ХАМАС составляет более 1,2 тыс. человек. Общие потери Армии обороны Израиля в ходе операции в секторе Газа составили 55 военнослужащих.

Бригады скорой медицинской помощи Палестинского общества Красного Полумесяца остаются заблокированными в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и не могут оказать помощь раненым. Кроме того, "по меньшей мере 4 члена Палестинского общества Красного полумесяца были убиты с начала конфликта 7 октября, ещё 22 человека были ранены".

В продолжение рейдов по больницам Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила больницу "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и требует, чтобы персонал и пациенты покинули здание; медики отказываются это сделать.

Журналистов крупной американской газеты "Лос-Анджелес Таймс", подписавшихся под открытым письмом с резкой критикой действий Израиля, отстранили от освещения конфликта в секторе Газа как минимум на три месяца. В то же время журналистов "Нью-Йорк Таймс" ЦАХАЛ не пустил обследовать захваченную им больницу "Аш-Шифа".



