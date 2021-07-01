 

После локдаунов половина британских подростков имеют посттравматические расстройства

Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) возникают в результате систематического негативного воздействия на психику и осознания собственной беспомощности; в тяжёлых случаях они становятся хроническими, влияют на обучаемость и общение и остаются на всю жизнь. 
Для британских подростков 13-18 лет таким негативным воздействием стали локдауны и сидение дома месяцами. По оценке психологов, к настоящему времени от ПТСР страдают около половины подростков: 44% мальчиков и 53% девочек, причём травматическое воздействие локдаунов ещё не ликвидировано, обучение в школе и социализация ещё не вернулись в норму. 
Ранее британская Национальная служба здоровья сообщала о пятилетних детях, впадающих в панику от живого общения после сидения в локдауне.

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