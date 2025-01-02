 

Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 18,5 млрд долларов

 

По сообщению агентства "Блумберг", состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 18,5 миллиарда долларов (данные основываются на стоимости акций компаний). Больше всех за год прибавил к своему состоянию Владимир Лисин, оно выросло более чем на пять миллиардов долларов.

Состояние Владимира Потанина увеличилось на 736 миллионов долларов, до 31,8 миллиарда (богатейший россиянин). На втором месте Лисин с 29 миллиардов долларов, на третьем - Вагит Алекперов, за год разбогатевший на 2,59 миллиарда долларов — до 27,2 миллиарда. Всего в рейтинге "Блумберга" рассматривались 25 богатейших россиян.

 

Общая стоимость "замороженных" за рубежом российских активов в 2023 году оценивалась в 280 млрд долларов, а в 2022 году - в 330 млрд долларов.

Украине передали 1,4 млрд евро от доходов, получаемых от этих активов. 

 



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