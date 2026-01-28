Количество конфискаций имущества в России за последние годы выросло в три раза

Количество судебных решений по уголовным делам, где применялась конфискация имущества, за последнее время выросло в РФ в три раза, сообщил начальник Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры, кандидат на должность заместителя генерального прокурора Сергей Бажутов.

Конфискация имущества была введена в 2006 году, но только в 2023 году правоохранители обратили внимание, что данная мера уголовно-правого характера исполняется не в полном объёме. Тогда начались обжалования судебных решений, и "мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тысяч до 31 тысячи судебных решений, по которым данная мера уголовного правового характера применена", — рассказал Бажутов.

Например, Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев полностью признал вину и раскрыл следствию криминальные схемы, действовавшие в регионе на протяжении 10 лет. Он заключил досудебное соглашение и дал подробные показания о противоправных действиях должностных лиц Кубани. В частности, министр раскрыл схемы хищения миллиардов рублей из бюджета в сфере дорожного строительства. После сделки со следствием было принято решение о смягчении Переверзеву меры пресечения. Он вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Ущерб от хищения из бюджета при исполнении госконтрактов достиг двух миллиардов рублей.



