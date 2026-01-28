 

Количество конфискаций имущества в России за последние годы выросло в три раза

 

Количество судебных решений по уголовным делам, где применялась конфискация имущества, за последнее время выросло в РФ в три раза, сообщил начальник Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры, кандидат на должность заместителя генерального прокурора Сергей Бажутов. 

Конфискация имущества была введена в 2006 году, но только в 2023 году правоохранители обратили внимание, что данная мера уголовно-правого характера исполняется не в полном объёме. Тогда начались обжалования судебных решений, и "мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тысяч до 31 тысячи судебных решений, по которым данная мера уголовного правового характера применена", — рассказал Бажутов.

Например, Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей

Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев полностью признал вину и раскрыл следствию криминальные схемы, действовавшие в регионе на протяжении 10 лет. Он заключил досудебное соглашение и дал подробные показания о противоправных действиях должностных лиц Кубани. В частности, министр раскрыл схемы хищения миллиардов рублей из бюджета в сфере дорожного строительства. После сделки со следствием было принято решение о смягчении Переверзеву меры пресечения. Он вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Ущерб от хищения из бюджета при исполнении госконтрактов достиг двух миллиардов рублей.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

