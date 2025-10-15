 

"Газпром" стал главным должником в РФ

 

По итогам 2024 года чистый финансовый долг "Газпрома" составил 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником в РФ. В этот период холдинг потратил на обслуживание своих заимствований 715,4 миллиарда рублей, что на 81,4 процента больше, чем годом ранее.

За первое полугодие 2025 года долг снизился до 5,79 триллиона рублей, поскольку "Газпром" теперь меньше занимает в валюте, а на погашение кредитов направил 618 миллиардов рублей, в то время как сумма новых заёмных средств составила 589 миллиардов.


