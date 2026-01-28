Кремль не комментирует вывод войск в Сирии, возможность экстрадиции Асада и потери ВС РФ

Как сообщает "Рейтерс", Россия начала вывод войск
из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, чтобы завершить своё военное присутствие в регионе, где правительство Дамаска пытается перехватить контроль у курдских сил. Уточняется, что часть войск должна была передислоцироваться на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а другая часть — вернуться в Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил
, что комментировать такие новости - прерогатива Министерства обороны. В то же время, сказал
Песков, Кремль "никак не комментирует" тему Асада (и его возможной экстрадиции из России).
Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле поздравил
временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с успехами на пути восстановления территориальной целостности страны.
Ещё одна тема, которую не комментирует Кремль, - потери российских войск в специальной военной операции. По словам
Пескова, эту тему может комментировать Министерство обороны, "оно, и только оно". Документы, которые обсуждаются во время переговоров с Украиной, Кремль не комментирует
тоже.