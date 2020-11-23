Названы регионы-лидеры по соотношению зарплаты и стоимости потребительской корзины

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг благополучия российских регионов по соотношению средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины, лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Среднемесячная зарплата в ЯНАО, на 1 сентября текущего года, составляла 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей 30 копеек.





Второе место в рейтинге заняла Сахалинская область: средняя зарплата на уровне 86 833 рублей при стоимости региональной потребительской корзины в 20 298 рублей 80 копеек.





Третье место занял Ненецкий автономный округ: средняя зарплата в 89 141 рубль хотя и выше, чем в Сахалинской области, но стоимость потребительской корзины также больше, чем на Сахалине - 20 923 рубля.





В Чукотском автономном округе самая высокая среднемесячная зарплата -- 110 816 рублей, но Чукотка не стала лидером рейтинга, а заняла в нём четвёртую позицию, поскольку стоимость местной потребительской корзины оценивается в 28 260 рублей 70 копеек.





На пятом месте в рейтинге - Магаданская область: среднемесячный доход составляет 90 145 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 576 рублей 10 копеек.



