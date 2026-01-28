 

США пригрозили применить силу против Венесуэлы и Ирана в случае отказа от "сотрудничества"

США готовы применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное "сотрудничество" исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. «Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости, но мы никогда не уклонимся от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии», — сказал он. По словам Рубио, Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров. Сама Родригес заявила, что США угрожали ей убийством, если она откажется от "сотрудничества" после похищения президента Мадуро.

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. "Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - написал Трамп, добавив, что "следующая наша атака будет намного хуже".

 

"Рейтерс" пишет, что США в действительности не указывают, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводит в заблуждение.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Трамп сказал о секретном оружии США, Родригес заявила, что США угрожали ей расправой
» Трамп лично контролирует нефтяные деньги Венесуэлы; Родригес тайно вела переговоры с США
» Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны с США
» США вели переговоры с Родригес и её братом за месяцы до похищения президента Мадуро
» Венесуэла пригласила США к сотрудничеству, Мадуро показательно провезли по улицам Нью-Йорка
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ хотят национализировать лидирующую на рынке типографию и одного из крупнейших производителей цемента

  • 19:59
  • 70

В 2025 году в Подмосковье прекратили гражданство 127 новых россиян и выдворили более 23 000 нелегалов

  • 19:41
  • 124

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, Севастополе

  • 19:15
  • 184

Раскрыты причины кадрового дефицита в МВД РФ

  • 18:37
  • 267

Тысячи израильтян страдают от ПТСР в результате конфликта в секторе Газа

  • 18:17
  • 265

Российские путешественники оставили за границей 3,6 триллиона рублей; стоимость такси в Москве превысила стоимость полёта на самолёте

  • 17:07
  • 286
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram