США готовы применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное "сотрудничество" исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. «Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости, но мы никогда не уклонимся от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии», — сказал он. По словам Рубио, Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров. Сама Родригес заявила, что США угрожали ей убийством, если она откажется от "сотрудничества" после похищения президента Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. "Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - написал Трамп, добавив, что "следующая наша атака будет намного хуже".

"Рейтерс" пишет, что США в действительности не указывают, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводит в заблуждение.