 

Учебники новейшей истории России будут завершаться встречей Путина и Трампа в Анкоридже

 

Учебники новейшей истории России, которые будут напечатаны в 2026 году, завершат упоминанием встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, сообщает побывавший на конференции Российского военно-исторического общества корреспондент "Коммерсанта".

В это же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул принципиальность "формулы Анкориджа" в её территориальной части. 

Сам президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность, что урегулирование украинского конфликта находится "на подходе". 

Племянница президента США считает, что у него может быть болезнь Альцгеймера, поскольку он стал похож на своего отца, у которого в последние годы жизни была болезнь Альцгеймера.  

 

Контингент вооружённых сил стран «коалиции желающих» на Украине, который планируется разместить на территории страны, должен обеспечить перевооружение ВСУ, заявил заместитель министра обороны Британии, министр по делам ветеранов Эл Кернс. «После прекращения боевых действий Многонациональные силы для Украины станут видимой и ощутимой международной поддержкой возвращения Украины к миру, укрепляя её способность восстанавливать безопасность и стабильность», — сказал он.

Кернс назвал следующие цели размещения войск стран Запада на Украине: содействие восстановлению и реорганизации сухопутных войск ВСУ; предоставление экспертов в области подготовки кадров; обеспечение украинской армии материально-техническим обеспечением и вооружением.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

