Учебники новейшей истории России, которые будут напечатаны в 2026 году, завершат упоминанием встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, сообщает побывавший на конференции Российского военно-исторического общества корреспондент "Коммерсанта".

В это же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул принципиальность "формулы Анкориджа" в её территориальной части.

Сам президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность, что урегулирование украинского конфликта находится "на подходе".

Племянница президента США считает, что у него может быть болезнь Альцгеймера, поскольку он стал похож на своего отца, у которого в последние годы жизни была болезнь Альцгеймера.

Контингент вооружённых сил стран «коалиции желающих» на Украине, который планируется разместить на территории страны, должен обеспечить перевооружение ВСУ, заявил заместитель министра обороны Британии, министр по делам ветеранов Эл Кернс. «После прекращения боевых действий Многонациональные силы для Украины станут видимой и ощутимой международной поддержкой возвращения Украины к миру, укрепляя её способность восстанавливать безопасность и стабильность», — сказал он.

Кернс назвал следующие цели размещения войск стран Запада на Украине: содействие восстановлению и реорганизации сухопутных войск ВСУ; предоставление экспертов в области подготовки кадров; обеспечение украинской армии материально-техническим обеспечением и вооружением.