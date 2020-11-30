Учёные научились точнее предсказывать вероятность болезни Альцгеймера за годы до появления первых симптомов

Молекулярные биологи выяснили , что по концентрации всего двух белков крови – NeFL и фосфорилированного тау-белка – можно достаточно точно предсказывать, появится ли у пациента в ближайшие четыре-пять лет болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера возникает в связи с нарушением переработки в организме отработанного белка и с накоплением токсичных "обрывков" белка, который нарушает нейронные связи и приводит к отмиранию нейронов. Причём этот процесс начинается за 4-5 лет до появления первых симптомов, а когда болезнь диагностируется -- с ней уже слишком поздно бороться.

Учёные надеются, что более точная диагностика болезни Альцгеймера на ранней стадии позволит бороться с ней более эффективно.