 

"Никогда не знаешь, что будет", - ответил Трамп на вопрос о возвращении Украиной освобождённых Россией территорий

 

Москва предложила Вашингтону организовать телефонный разговор на высшем уровне в связи с успехом президента США Дональда Трампа в процессе ближневосточного урегулирования, заявил пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему это произошло "именно сейчас".

"Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется".

Сам Трамп заявил, что Путин поздравил его и США "с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, и добавил, что сам мечтал об этом тысячу лет".

"Наш президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом в его работе по нормализации обстановки в секторе Газа", - подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков.

После разговора с Путиным Трамп встретился с президентом Украины Зеленским и сообщил ему, что президент РФ "хочет положить конец войне"; в то же время Трамп обсудил с Зеленским возможность поставки Украине "Томагавков" в обмен на украинские дроны, которые, по мнению Трампа, у украинцев "очень хорошие". Президент США подчеркнул, что Штаты больше не тратят деньги на войну, а зарабатывают на ней. Но, поскольку "Томагавки" нужны самим США, было бы хорошо, если б война на Украине завершилась без того, чтобы американцы поставили украинцам эти ракеты. По словам Трампа, Зеленский будет "на связи" во время запланированной встречи президентов США и РФ в Будапеште. На вопрос о возвращении Украиной освобождённых Россией территорий Трамп ответил следующим образом: «Кто знает, война очень интересная. Никогда не знаешь, что будет».

