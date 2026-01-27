ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ рядом с частным домом ранена семилетняя девочка, в Новостроевке-Первой во время проведения восстановительных работ ранены два сотрудника предприятия. В Зозулях ранен водитель грузовика. Также атакованы Шебекино, Бочковка, Триречное, повреждены производственные предприятия и фермерское хозяйство.

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на участке дороги между населёнными пунктами Михайловка и Щёкино Рыльского района, ранена женщина.

В результате атаки дрона ранен мирный житель в брянской деревне Горицы, повреждён жилой дом.

Сотрудник Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области ехал на работу на велосипеде, ранен дроном ВСУ.

В Кременском районе ЛНР беспилотники атаковали фермерское хозяйство, повреждены складские помещения, ангар, здания мастерской, сельскохозяйственная техника.