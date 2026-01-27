Захваченные в Азербайджане россияне останутся под стражей, консульство РФ пытается добиться доступа к морякам с "Маринеры"

Генконсульство РФ в Эдинбурге пытается добиться консульского доступа к российским членам экипажа танкера "Маринера", который находится на якорной стоянке у берегов Шотландии после захвата американскими военнослужащими. При этом ещё 9 января сообщалось, будто американцы отпустили российских моряков, и официальная представительница МИД Мария Захарова выражала признательность руководству США.

Хатаинский районный суд города Баку продлил ещё на три месяца срок нахождения под стражей граждан России, арестованных летом 2025 года. Их личности известны , это айтишники, психолог, турист и студент петербургского архитектурного вуза. Азербайджан обвиняет их в обороте наркотиков и кибермошенничестве. В декабре МИД РФ назвал освобождение арестованных в Баку 11 россиян безусловным приоритетом.

Основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова, задержанная во Франции по подозрению в шпионаже, просит помощи России. Её адвокат Филипп де Вель сообщил, что у Анны французское и российское гражданство, но "дело имеет политический характер" и "Анна просит всесторонней помощи и поддержки от России". "Я ни секунды не верю в сговор с иностранной державой с целью нанесения ущерба отношениям или передачи информации. Я думаю, что её единственная вина заключается в том, что она защищала мир между Францией и Россией и помогала русскоязычным жителям Донбасса", - сказал де Вель. В зависимости от того, как будет сформулировано обвинение, Новиковой может грозить от 10 до 30 лет лишения свободы.





С начала декабря остаётся в польской тюрьме русский учёный-археолог Александр Бутягин, экстрадиции которого добивается Украина. Прокурор Ирена Ногайская заявила государственному Польскому радио, что, по её мнению, нет оснований для отказа в экстрадиции российского гражданина: "Мы подали ходатайство об определении юридической допустимости экстрадиции господина Бутягина на Украину. Мы не видим оснований, которые сделали бы его экстрадицию недопустимой". Дариуш Любовский - судья, который рассматривает дело Бутягина, - ранее отпустил украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", сказав, что "независимо от того, кто взорвал "Северные потоки", это не было преступлением". Защита Бутягина подала ходатайство о замене судьи.