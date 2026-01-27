 

Захваченные в Азербайджане россияне останутся под стражей, консульство РФ пытается добиться доступа к морякам с "Маринеры"

Хатаинский районный суд города Баку продлил ещё на три месяца срок нахождения под стражей граждан России, арестованных летом 2025 года. Их личности известны, это айтишники, психолог, турист и студент петербургского архитектурного вуза. Азербайджан обвиняет их в обороте наркотиков и кибермошенничестве. В декабре МИД РФ назвал освобождение арестованных в Баку 11 россиян безусловным приоритетом.

 

Генконсульство РФ в Эдинбурге пытается добиться консульского доступа к российским членам экипажа танкера "Маринера", который находится на якорной стоянке у берегов Шотландии после захвата американскими военнослужащими. При этом ещё 9 января сообщалось, будто американцы отпустили российских моряков, и официальная представительница МИД Мария Захарова выражала признательность руководству США.


Основательница гуманитарной организации SOS Donbass Анна Новикова, задержанная во Франции по подозрению в шпионаже, просит помощи России. Её адвокат Филипп де Вель сообщил, что у Анны французское и российское гражданство, но "дело имеет политический характер" и "Анна просит всесторонней помощи и поддержки от России". "Я ни секунды не верю в сговор с иностранной державой с целью нанесения ущерба отношениям или передачи информации. Я думаю, что её единственная вина заключается в том, что она защищала мир между Францией и Россией и помогала русскоязычным жителям Донбасса", - сказал де Вель. В зависимости от того, как будет сформулировано обвинение, Новиковой может грозить от 10 до 30 лет лишения свободы. 


С начала декабря остаётся в польской тюрьме русский учёный-археолог Александр Бутягин, экстрадиции которого добивается Украина. Прокурор Ирена Ногайская заявила государственному Польскому радио, что, по её мнению, нет оснований для отказа в экстрадиции российского гражданина: "Мы подали ходатайство об определении юридической допустимости экстрадиции господина Бутягина на Украину. Мы не видим оснований, которые сделали бы его экстрадицию недопустимой". Дариуш Любовский - судья, который рассматривает дело Бутягина, - ранее отпустил украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", сказав, что "независимо от того, кто взорвал "Северные потоки", это не было преступлением". Защита Бутягина подала ходатайство о замене судьи. 

