 

В Москве оказалась самая низкая инфляция, россиян призвали не ждать реального роста зарплат

 

Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года в Москве оказалась самая низкая инфляция среди всех российских регионов — 3,68 процента. В среднем по России инфляция составила 5,6 процента, выше неё оказалался рост цен в 59 регионах, прежде всего на Камчатке, в Мурманске, в Калининградской области, ЕАО и Бурятии. Ярослав Кабаков из ИК «Финам» считает, что минимальный рост цен в Москве связан с развитой логистикой, высоким уровнем конкуренции и масштабом рынка, который позволяет бизнесу сдерживать повышение цен на товары и услуги за счёт оборота.

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в самой северной материковой точке Евразии — на мысе Челюскин — и раскрыл размер зарплаты работающего там полярника: это 68 тысяч рублей. При этом полярники на свои деньги закупают продукты, хозтовары и, скидываясь всей станцией, оплачивают спутниковый интернет (30-40 тыс. рублей за вахту). 

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов (брат министра обороны Андрея Белоусова) призвал россиян в ближайшие годы не ждать существенного роста реальных зарплат (т.е. с поправкой на инфляцию), потому что экономика находится в состоянии стагнации. 

По опросу Банка России, инфляционные ожидания у россиян, не имеющих сбережений (это 55 процентов участников опроса), выросли до 15,2 процента, что втрое выше прогнозируемого

