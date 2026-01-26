 

Почти 80% граждан Евросоюза ожидают, что жизнь следующего поколения будет тяжелее

Жители Евросоюза смотрят в будущее с пессимизмом: почти 80% ожидают, что жизнь следующего поколения будет труднее, 76% считают, что демократия в их странах находится в упадке, сообщает издание Politico со ссылкой на опрос компании FGS Global, проведённый в ноябре 2025 года.

Почти во всех странах респонденты считают, что их страна движется в неверном направлении. Больше всего таких ответов дали участники опроса во Франции (79%), Бельгии (74%), Венгрии и Словакии (по 73%). Лишь в трёх странах такой ответ выбрали меньше половины респондентов - в Дании (48%), Польше (46%) и Литве (38%).

Опрос также показал, что 57% жителей стран ЕС поддерживают наращивание вооружений национальных армий. Наибольшая доля таких ответов зафиксирована в Польше (82%), далее следуют скандинавские страны и Западная Европа.
 
Можно сравнить эти данные с опросом, который проводился в мае-июне 2024 года, то есть на полтора года ранее, международной исследовательской компанией YouGov. Тогда состояние своей страны как плохое или очень плохое оценили 80% британцев, 71% французов, 70% немцев, 68% итальянцев, 67% испанцев, 49% шведов и 25% датчан. 43% британцев тогда считали, что дела в их государстве ещё хуже, чем у европейских соседей, а 50% французов ожидали, что положение их страны будет ухудшаться. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В каких странах взрослые люди больше всего сидят в интернете
» Политическая система нуждается в реформировании: опрос в экономически-развитых странах
» Три четверти граждан Украины не одобряют политический курс украинской власти
» Левада-центр: в России неприязнь к южанам испытывают 45% населения
» Инфляция в США в июне оказалась выше, чем в России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

Подводя итоги – 2025

Подводя итоги – 2025

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Непримиримый

Непримиримый

На фоне переговоров в Абу-Даби генсек НАТО "тихо работает за кулисами" над снятием ограничений дальнобойного оружия для Украины

  • 21:00
  • 533

Иностранцам с неснятой судимостью могут запретить гражданство РФ; ранее из-за судимости отказали в гражданстве РФ Ермеку Тайчибекову

  • 16:42
  • 524

Почти 80% граждан Евросоюза ожидают, что жизнь следующего поколения будет тяжелее

  • 12:59
  • 530

Вселенский Патриарх Варфоломей отверг заявление СВР о том, что является антихристом

  • 11:20
  • 516

Нефтяники захотели получать больше выплат из российского бюджета

  • 10:29
  • 493
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram