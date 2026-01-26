Почти 80% граждан Евросоюза ожидают, что жизнь следующего поколения будет тяжелее

Жители Евросоюза смотрят в будущее с пессимизмом: почти 80% ожидают, что жизнь следующего поколения будет труднее, 76% считают, что демократия в их странах находится в упадке, сообщает издание Politico со ссылкой на опрос компании FGS Global, проведённый в ноябре 2025 года.

Почти во всех странах респонденты считают, что их страна движется в неверном направлении. Больше всего таких ответов дали участники опроса во Франции (79%), Бельгии (74%), Венгрии и Словакии (по 73%). Лишь в трёх странах такой ответ выбрали меньше половины респондентов - в Дании (48%), Польше (46%) и Литве (38%).

Опрос также показал, что 57% жителей стран ЕС поддерживают наращивание вооружений национальных армий. Наибольшая доля таких ответов зафиксирована в Польше (82%), далее следуют скандинавские страны и Западная Европа.