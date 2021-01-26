Три четверти граждан Украины не одобряют политический курс украинской власти

Почти три четверти жителей Украины считают, что их страна движется в неправильном направлении, как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из альтернативы "Как вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или неправильном направлении?" 74,3% респондентов выбрали второе. Считают, что дела движутся в правильном направлении, -- 10%. 15,7% опрошенных не определились с ответом или отказались отвечать.





Меньше всего респондентов верит в правильность курса на востоке страны (6,6%) и в Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильном развитии ситуации (82,6% и 90,7% соответственно).

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов в возрасте 18 лет и старше.