 

Три четверти граждан Украины не одобряют политический курс украинской власти

 

Почти три четверти жителей Украины считают, что их страна движется в неправильном направлении, как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из альтернативы "Как вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или неправильном направлении?" 74,3% респондентов выбрали второе. Считают, что дела движутся в правильном направлении, -- 10%. 15,7% опрошенных не определились с ответом или отказались отвечать.


Меньше всего респондентов верит в правильность курса на востоке страны (6,6%) и в Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильном развитии ситуации (82,6% и 90,7% соответственно). 

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов в возрасте 18 лет и старше.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более половины американцев поддерживает операцию РФ в Сирии
» Две трети жителей Украины недовольны развитием государства
» 62% жителей России поддерживают лозунг "Хватит кормить Кавказ!"
» Фонд "Общественное мнение": 42% жителей России считают, что Чечне выделяется слишком много бюджетных средств
» Декабрьские выборы не будут свободными и честными
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Протесты в России и коммуникация власти с молодежью

Протесты в России и коммуникация власти с молодежью

Не стоит повторять шаблоны про \

Не стоит повторять шаблоны про "глупых детей в политике"

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Медицина для мигрантов, рост вложений в экономику Москвы, безработица в Крыму

  • 22:13
  • 86

В Кремле отказались отвечать на вопрос, кому принадлежит дворец в Геленджике

  • 21:50
  • 131

Три четверти граждан Украины не одобряют политический курс украинской власти

  • 21:31
  • 117

В РФ растут цены на бензин

  • 21:25
  • 116

"Самый серьёзный экономический спад со времён Второй мировой" помог прибавлению богатства богатых

  • 19:33
  • 517

Гонконгская фирма намерена уже в этом году произвести тысячи человекоподобных роботов, чтобы "помочь тем, кому одиноко на самоизоляции"

  • 18:32
  • 537
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru