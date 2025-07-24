ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской областях и ДНР

Две сотрудницы поездной бригады Федеральной пассажирской компании погибли
, ещё двое ранены в результате налёта украинских беспилотников на Сочи. Сообщается о попадании дрона по нефтебазе
в Сириусе, одиннадцать человек ранены
. Загорелся
гаражный кооператив в
Адлере.
В Пологовском муниципальном округе (Запорожская область) БПЛА нанёс удар по автомобилю скорой помощи, водитель погиб
, фельдшер и медсестра ранены. Три мирных жителя ранены
в Васильевке.
Семь человек ранены
атаками ВСУ в Алёшках, Новой Каховке, Таврийске и Старой Збурьевке Херсонской области.
Также в результате атаки БПЛА погиб
мирный житель в Горловке, ДНР, ещё один ранен
.