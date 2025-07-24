 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской областях и ДНР

Две сотрудницы поездной бригады Федеральной пассажирской компании погибли, ещё двое ранены в результате налёта украинских беспилотников на Сочи. Сообщается о попадании дрона по нефтебазе в Сириусе, одиннадцать человек раненыЗагорелся гаражный кооператив в
Адлере.
В Пологовском муниципальном округе (Запорожская область) БПЛА нанёс удар по автомобилю скорой помощи, водитель погиб, фельдшер и медсестра ранены. Три мирных жителя ранены в Васильевке.
Семь человек ранены атаками ВСУ в Алёшках, Новой Каховке, Таврийске и Старой Збурьевке Херсонской области.
Также в результате атаки БПЛА погиб мирный житель в Горловке, ДНР, ещё один ранен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Калужской, Херсонской областях, Воронеже, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, ДНР, Херсонской и Белгородской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской, Белгородской областях и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибшие и раненые
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Российские высшие чиновники и ИТ-эксперт высказали противоположные мнения о цифровизации

  • 11:31
  • 233

"Удивительный феномен": американские исследователи обнаружили, что ИИ учится плохому, даже если эту информацию тщательно отфильтровать

  • 10:57
  • 307

За людьми научились следить посредством Wi-Fi

  • 09:58
  • 296

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской областях и ДНР

  • 09:30
  • 386

Под Москвой мигранты убили русского мужчину, студенты-иностранцы жгли релейные шкафы по заказу украинцев

  • 09:15
  • 308

За самооборону в СИЗО. А почему, собственно? (материал обновлён)

  • 07:24
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram