Российские суды в 2025 году признали несостоятельными 568 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей

Подавляющее большинство судебных дел инициируют сами граждане: в 97,3% случаев (в 2024-м - 96,7%).

Российские суды в 2025 году признали несостоятельными (банкротами) 568 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей, ещё 68,3 тыс. инициировали этот процесс в упрощённом внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ), свидетельствуют данные "Федресурса".

Согласно статистике, кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочки и отсрочки уплаты долга - число утверждённых планов реструктуризации в 2025 году увеличилось в 2,3 раза, до 3129 случаев по сравнению с 2024 годом.

Также суды в 2025 году признали банкротами 6477 компаний, что на 24,3% меньше, чем годом ранее, и этот показатель является минимальным за 10 лет сбора данных, следует из статистики "Федресурса". Большинство дел о несостоятельности компаний инициируют их кредиторы, в 2025-м году на них пришлось 66,8% возбужденных процедур (годом ранее - 66,1%). Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности компаний (внешнее управление и финансовое оздоровление), по-прежнему применяются крайне редко. В 2025 году их было введено 59, годом ранее - 81.

По итогам 2025 года количество новых юридических лиц в России составило 173 тысячи, что стало минимумом за 14 лет и на 20 процентов меньше, чем годом ранее. На фоне обрушения «рождаемости» компаний число ликвидаций выросло на 15 процентов, до 233 тысяч.