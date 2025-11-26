 

64% россиян устали от постоянного пребывания в цифровом пространстве, 88% считают, что не могут от него отказаться

64% россиян признаются, что устали от постоянного пребывания в цифровом пространстве, однако 88% не позволяют себе даже на день полностью отключиться от связи, свидетельствуют результаты опроса, проведённого страховой компанией "Альфастрахование". Главными источниками цифровой усталости стали непрерывные уведомления от компаний и сервисов (46%), чаты в мессенджерах (41%) и конфликты в соцсетях (38%). 

При этом лишь 12% опрошенных позволяют себе полностью выключить телефон и провести хотя бы день без связи. Остальные считают, что не могут этого сделать: 46% - из-за требований работы (в том числе и после окончания рабочего дня), 39% - чтобы быть на связи с семьей, включая детей и пожилых родственников.

Среди тех, кто не любит чаты в мессенджерах, 53% назвали рабочие переписки основным источником стресса, каждый четвёртый испытывает дискомфорт от общения в чатах школ и детских садов, а 31% респондентов хотели бы избавиться от "домовых" чатов.

 

 

В Сбербанке заявили о готовности к массовому применению "оплаты ладонью" (тот же принцип, что с отпечатками пальцев). "У нас около 1,5 млн терминалов, где доступны разные способы оплаты, и её легко расширить под ладонь", - сказали в Сбербанке.

В Госдуму планируется внести законопроект об использовании биометрии для доступа на школьную территорию, сейчас это подаётся как один из вариантов. 

В Минтрансе РФ подготовили поправки в законодательство, в рамках которых предлагается использовать камеры на железнодорожных объектах, чтобы автоматически фиксировать нарушения и выписывать гражданам штрафы. Идентифицировать нарушителей будут при помощи биометрии.

