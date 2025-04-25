61% опрошенных россиян не могут жить без смартфона

По данным опроса финансового маркетплейса "Выбери.ру", перегруз от постоянного использования гаджетов и технологий - синдром цифровой усталости - испытывают 73% россиян. Больше половины опрошенных (61%) не могут жить без телефона и связи. 22% опрошенных раздражаются из-за постоянного использования цифровых устройств, 17% респондентов жалуются на многочисленные рабочие созвоны и видеоконференции. Кроме того, россияне поделились, как справляются с цифровым перегрузом: 27% опрошенных стараются больше времени проводить с семьей и друзьями, 18% - предпочитают путешествия, 17% - заменяют виртуальное общение живым, по 13% - отключают полностью телефон на время или идут гулять в одиночестве, 8% - занимаются спортом, 4% - читают книги.

В опросе "Выберу.ру" приняли участие 2,5 тыс. пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет (т.е. имел место некоторый перекос в сторону активных пользователей интернета).

