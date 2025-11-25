 

Российские регионы и города ФРГ испытывают серьёзный дефицит бюджета

 

По данным обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов» (подготовлен рейтинговым агентством "Эксперт РА"), совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам первых трёх кварталов 2025 года составил 169,2 миллиарда рублей. С дефицитом столкнулись 56 субъектов федерации. Сильнее всего проблема выражена в Кемеровской области (минус 43,9 миллиарда рублей), что связано с кризисом в угольной отрасли. Далее идут Иркутская область (минус 41,1 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (минус 33,5 миллиарда), Тюменская (минус 33,8 миллиарда), Новосибирская (минус 33,5 миллиарда) и Нижегородская (минус 32,9 миллиарда). Самыми профицитными регионами стали Москва (269,4 миллиарда), Петербург (47,9 миллиарда) и Татарстан (43,9 миллиарда).

Данные Минфина выглядят немногим лучше. Совокупный дефицит бюджета, за который отвечают 55 регионов, чиновники оценивают в 139 миллиардов рублей. В конце октября глава ведомства Антон Силуанов предположил, что за год показатель достигнет 300 миллиардов рублей. Проблемы у регионов возникли из-за индексации и повышения оплаты труда бюджетников, расширения социальных выплат, в том числе через софинансирование федеральных решений, затраты на выполнение национальных проектов и инвестиционных программ.

 

Дефицит бюджетов городов и муниципалитетов ФРГ по итогам 2025 года, предположительно, составит 30 миллиардов евро, пишет газета "Бильд" со ссылкой на сведения городских властей и муниципалитетов. Таким образом, из-за дефицита бюджетов почти каждый немецкий город оказался на грани банкротства.

«На бюрократическом языке это называется "структурным дефицитом". В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», — отмечается в публикацииВ свою очередь, мэр Эссена Томас Куфен признал, что из-за серьезного дефицита «практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства».


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

