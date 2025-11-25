В Петербурге прошла объединенная выставка собак и кошек

22 и 23 ноября на Красногвардейской площади проходили выставки собак и кошек. Мероприятие под названием «Город собак + Мир кошек» проходило на территории выставочного центра DDA.





Обычно выставки проекта «Зоошоу» проводились в Экспофоруме, однако на этот раз организаторы решили сменить площадку.

И, к сожалению, по мнению и участников, и зрителей, это решение не пошло на пользу…Территория новой площадки оказалась маловата для числа желающих посетить выставку, уместить на ней комфортно и собак и кошек оказалось не просто, а для зрителей осталось мало свободного пространства.

И все же, несмотря на особенности новой площадки, можно сказать, что мероприятия прошли успешно.

Четвероногие питомцы получили свои оценки и награды, а гости выставки – возможность познакомиться с различными породами собак и кошек одновременно. Для участников мероприятие стало особенно многогранным – можно было посетить как монопородные выставки, так и выставки собак всех пород. А для зрителей традиционно было интересно наблюдать выступления по танцам с собаками.

И участники, и посетители выставки также не оставили без внимания торговые стенды производителей зоотоваров – многие из них на выставке предлагают специальные условия и скидки на продукцию.

Также на выставке работала зона приютов для домашних животных, где можно было забрать себе питомца. С выставки такие питомцы уезжали с хорошим приданым – но и с договором, в рамках которого сотрудники приюта могут ненавязчиво отслеживать судьбу тех, кому помогли найти дом.



