Эксперты оценили Подмосковный закон о регистрации животных

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С 1 сентября в Подмосковье вступит в силу закон о регистрации домашних животных. Пока он касается только собак и кошек, причем первые подлежат обязательной регистрации, а вторые - по желанию хозяев. Мособлдума внесла соответствующие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях ещё в прошлом году, теперь они начнут действовать.


В течение 14 дней после того, как животному исполнилось три месяца, его нужно будет зарегистрировать. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале госуслуг. В заявлении хозяин указывает свои паспортные данные, адрес регистрации и контакты и описывает животного - порода, окрас, кличка, дата рождения, хотя бы примерная, сведения о прививках и адрес, где проживает пес. К заявлению также нужно приложить фото питомца.


Лидер экологической партии «Зеленая Альтернатива!» Руслан Хвостов в разговоре с АПН отметил, что регистрация домашних животных дело благое, позволит проще находить пропавших животных по клейму, чипу или внешнему описанию, и повысит ответственность владельцев животных, уменьшит количество бездомных животных.


«Вопрос в том, на сколько граждане проявят сознательность и зарегистрируют своих животных. Мер ответственности за нерегистрацию домашних животных не предусмотрено, а у нас пока не появится кнут, массовой регистрации не будет. Думаю в перспективе придется этот закон ужесточать», - сказал Руслан Хвостов.


Глава Московского отделения Партии прямой демократии Никита Ляховецкий подчеркнул, что норма, исходя из текста закона будет распространяться лишь постоянных жителей Подмосковья, и не коснётся дачников, приходящих с собой питомцев на время отдыха.


«Инициатива дельная, хорошая, регистрация собак повысит ответственность владельцев - уже нельзя будет просто бросить собаку на улице или увезти в лес. Регистрация животного это сигнал, что питомец не игрушка, а живое существо, и заводить его - большая ответственность. И государство будет внимательней следить за судьбой животных, защищать их от жестокости и беспредела», – отметил Никита Ляховецкий.


Депутат Тимирязевского района Никита Суровежко рассказал, что закон поможет и с поиском потеряшек.


«Каждый год по всему Подмосковью висят сотни объявлений о пропавших собаках, система регистрации позволит создать упорядоченную инфраструктуру для поиска питомцев и возврата их владельцам», – отметил Суровежко.


Также с 1 сентября в Подмосковье собак без поводка и намордника, за исключением щенков и декоративных собак, нельзя будет выгуливать во дворах, на площадках отдыха, на общественных территориях вне площадок для выгула животных, а также при пересечении улиц и проездов. Кроме того владельцы собак будут обязаны убирать за своими питомцами во дворах и общественных местах.

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