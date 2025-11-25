В Москве прошла выставка собак "Евразия"

15-16 ноября в московском выставочном центре Крокус Экспо прошла национальная выставка собак всех пород «Евразия - 2025», организованная РКФ. В ее рамках состоялись по сути сразу четыре международных выставки, две из которых - монопородные выставки Восточноевропейских овчарок и Русских псовых борзых. Победители обеих монопородных выставок были награждены на главном ринге в первый день. В составе судей, оценивающих четвероногих участников, были представители 15 стран.



На выставке работали сорок породных рингов, победители которых получали возможность появиться на главном ринге в категории Best in show (Лучшая собака выставки).

По результатам «Евразии-2025» призовые места достались следующим участникам:



- Первое место в первый день выставки заняла афганская борзая BELLA ROE FINNART SHOU GREAT (владельцы Р. Есик, А. Беляевская и И. Осипова, заводчик Р. Есик).



- Второе место досталось португальской водяной собаке AQUAFORTIS THOR (владелец Ю. Киреенок, заводчик Р. Кристиансен).

- Третье - жесткошерстной миниатюрной таксе SOZVEZDIE VIRGO USPEH )заводчики Е. Нестерова и О. Чеботаревская, заводчик - О. Чеботаревская).

Во второй день выставки оценка собак снова проходила по тому же алгоритму - сначала в породных рингах и рингах групп, а потом лучшие из них выходили на главный ринг.



Победителями национальной выставки собак всех пород «Евразия. Кубок СНГ 2025» под судейством Рафаэля Мало Алькрудо из Испании во второй день стали:

- черный ризеншнауцер GLORIS RONDHOUT (владелец и заводчик О. Селиверстова), занявший первое место;

- фараонова собака REDDLY ROUTE APOLLO (владелец и заводчик D.Rodriguez Parra), получившая второе место;

- афганская борзая BELLA ROE FINNART SHOU GREAT, третье место. В первый день эта же собака была признана победителем выставки и заняла первое место.



Также в рамках выставки «Евразия-2025» прошли чемпионат по танцам с собаками, различные мастер-классы и викторины. Производители зоотоваров представили гостям мероприятия свои товары - влажные и сухие корма, лакомства и амуницию для собак, игрушки и ветеринарные препараты.

В конкурсе «Юный хендлер», который также проходил в рамках выставки, участники в возрасте от 9 до 17 лет демонстрировали свои навыки работы с собаками. Участниками конкурса стали более 140 юных спортсменов из разных регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Победа досталась пятнадцатилетней Дарине Какуниной из Санкт-Петербурга, выступавшей с собакой породы самоед.



Во второй день выставки можно было увидеть показательные выступления собак, занимающихся различными видами кинологического спорта: трейбболом, фризби-фристайлом, хуперсом, мондьорингом, пастушьей службой.



Во время награждения чемпионов второго дня Президент РКФ Владимир Голубев объявил о новом проекте – созданию всероссийского культурно-просветительского центра РКФ «Переделкино».

Уходящий 2025 год в РКФ был объявлен годом русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки. А следующий 2026 год, по заявлению Президента РКФ Владимира Голубева, пройдет «под знаком» русского охотничьего спаниеля. Монопородная выставка русских охотничьих спаниелей также запланирована на следующей "Евразии".