Автор коррупциогенной и жестокой законодательной инициативы депутат Евгений Марченко вводит в заблуждение читателей СМИ

Иногда обнаруживается, что в Государственной Думе, которая, вместе со всем российским народом должна была бы максимально сосредточится на решении проблем, возникающих у страны в связи с СВО, сидят некоторые люди, которым не просто нечего заняться, а которые в этой непростое время как будто специально и сознательно дестабилизируют социальную обстановку в стране.
Автор коррупциогенной и жестокой законодательной инициативы
об ограничении числа кошек и собак, чьё проживание допускается в квартире депутат Евгений Марченко вводит в заблуждение читателей СМИ по поводу своего сомнительного активизма.
Напомним о чём идёт речь. В своём законопроекте Марченко предлагает дополнить ФЗ "Об ответственном обращении с животными..." следующим положением: Норма содержания допустимого количества кошек и собак в жилых помещениях многоквартирного дома составляет на каждые 18 квадратных метров общей площади помещения - не более одной взрослой собаки или не более одной взрослой кошки.
Таким образом, ограничение коснётся, например, любой однокомнатной квартиры в типичной хрущёвке, в которой хозяева держат хотя бы двух зверей - так как типичная общая площадь таких квартир составляет от 28 до 33 метров.
Несмотря на то, что депутат пытается "обосновывать" свою трэш-инициативу проблемными ситуациями, когда в квартире держат по нескольку десятков животных, реальное содержание инициативы сводится к обеспечению коррупционных приработков для участковых, которые смогут перехватывать, например, на выходе из той же однокомнатной квартиры владельцев двух собак и взимать с них регулярную дань за отсутствие дальнейших последствий.
Вот что пишет
о пояснениях Марченко о механизмах действия данной инициативы в своём телеграм канале Радио Спутник:
По словам автора инициативы Евгения Марченко, в многоэтажках часто встречаются квартиры, где "живут по 20 собак или кошек", что создаёт неудобства для соседей, и при этом проблема годами остаётся нерешённой. В случае принятия инициативы жильцы смогут жаловаться на такие квартиры в ветеринарную службу. Эта служба будет проводить проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором.
"Рейдов по квартирам не будет, и избавляться от уже имеющихся животных не нужно", — успокоил всех Марченко.
Если Радио Спутник правдиво передало слова депутата, то для нас очевидно, что господин Марченко публично сообщает неправду о своей инициативе, то есть, говоря проще - лжёт в глаза избирателей.
Эту уверенность у нас создаёт видимое противоречие между цитируемыми Радио Спутник утверждениями о том, что "ветеринарная служба будет проводить проверки вместе с полицией" по жалобам других жильцов и "рейдов по квартирам не будет". А что такое вход с полицией в квартиру по чужой жалобе если не рейд? Дружеские визит что ли?
Господину Марченко следовало бы покинуть свой пост депутата просто потому, что он выглядит профессионально некомпетентным - предложенный им норматив вызовет возмущение миллионов абсолютно нормально себя ведущих с социальной точки зрения граждан, создаст протестные настроения у ранее абсолютно лояльных людей, создаст постоянно действующий фактор низовой коррупции.
Мы не будем говорить, что депутат ошибается, потому что верим в то, что он действует сознательно и настойчиво создавая очаг политической напряженности там, где он вообще не нужен и не должен был бы возникнуть, дискредитирует и Госдуму и партию Единая Россия.
Рассчитываем, что по итогам провала его инициативы его сопартийцы вынудят Марченко подать в отставку.