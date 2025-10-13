Автор коррупциогенной и жестокой законодательной инициативы депутат Евгений Марченко вводит в заблуждение читателей СМИ

Иногда обнаруживается, что в Государственной Думе, которая, вместе со всем российским народом должна была бы максимально сосредточится на решении проблем, возникающих у страны в связи с СВО, сидят некоторые люди, которым не просто нечего заняться, а которые в этой непростое время как будто специально и сознательно дестабилизируют социальную обстановку в стране.

Автор коррупциогенной и жестокой законодательной инициативы об ограничении числа кошек и собак, чьё проживание допускается в квартире депутат Евгений Марченко вводит в заблуждение читателей СМИ по поводу своего сомнительного активизма.

Напомним о чём идёт речь. В своём законопроекте Марченко предлагает дополнить ФЗ "Об ответственном обращении с животными..." следующим положением: Норма содержания допустимого количества кошек и собак в жилых помещениях многоквартирного дома составляет на каждые 18 квадратных метров общей площади помещения - не более одной взрослой собаки или не более одной взрослой кошки.

Таким образом, ограничение коснётся, например, любой однокомнатной квартиры в типичной хрущёвке, в которой хозяева держат хотя бы двух зверей - так как типичная общая площадь таких квартир составляет от 28 до 33 метров.

Несмотря на то, что депутат пытается "обосновывать" свою трэш-инициативу проблемными ситуациями, когда в квартире держат по нескольку десятков животных, реальное содержание инициативы сводится к обеспечению коррупционных приработков для участковых, которые смогут перехватывать, например, на выходе из той же однокомнатной квартиры владельцев двух собак и взимать с них регулярную дань за отсутствие дальнейших последствий.

Вот что пишет о пояснениях Марченко о механизмах действия данной инициативы в своём телеграм канале Радио Спутник: