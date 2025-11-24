 

В Австралии сенатор пришла на заседание в парандже и была названа "расисткой"

В Австралии лидер правой партии "Одна нация", семидесятиоднолетняя Полин Хэнсон, которая десятилетиями тщетно пытается добиться запрета одеяний, закрывающих лицо, пришла на заседание Сената в парандже. Это вызвало негодование сенаторов-мусульман (и не только) - Хэнсон обвинили в расизме, исламофобии и неуважении к мусульманам, которые, по мнению парламентариев, из-за этого "не будут чувствовать себя в безопасности". Женщину выдворили с заседания, велев переодеться. Хэнсон назвала коллег лицемерами и заявила, что продолжит демонстрировать в парламенте паранджу, пока этот "репрессивный, радикальный, нерелигиозный головной убор", который "запрещён в 24 странах, включая исламские", "угрожает нашей национальной безопасности" и символизирует жестокое обращение с женщинами, не будет запрещён и в Австралии тоже.

Никабы (также закрывают лицо) запрещены, например, в Киргизии - но не в России, что становится стимулом к переезду в РФ для некоторых кругов, придающих особое значение такой одежде.
Во Франции 57% молодых мусульман считают, что шариат должен иметь приоритет над законами Французской Республики - это больше, чем среди пожилых мусульман, т.е. имеется тенденция к радикализации молодёжи.
