Нападение на православного христианского епископа в Австралии

В австралийском Сиднее совершено нападение на христианского епископа Мар Мари Эммануэля. Нападение, в ходе которого престарелому епископу было нанесено множество ударов ножом, происходило во время богослужения и попало на видео. Кадры
позволяют заключить, что нападавшим был ваххабит; он также ранил несколько прихожан, оттаскивавших его от епископа.
Мар Мари Эммануэль -- известное лицо в Австралии. Он выступал с критикой
ЛГБТ и ковидорегуляций ("массовое рабство", "с людьми обращаются как со скотом"), а также говорил, что ислам -- религия меча, и что за избранием Байдена стоят некие закулисные силы.