Сетевые соцопросы стали бессмысленны: появился "автономный синтетический респондент"

Глава Polarization Research Lab Шон Уэствуд создал "автономного синтетического респондента" - ИИ-агента, который в 99,8 % случаев успешно выдаёт себя за живого респондента, участвующего в онлайн-опросах общественного мнения. Он настроен таким образом, что перед началом прохождения социологического опроса пользователь вводит краткое описание портрета того человека, чьи ответы ему предстоит имитировать. Агент обучен обходить контрольные вопросы и ловушки, которые составители опросников обычно внедряют для выявления как невнимательных пользователей, так и ботов. Программа имитирует затраты времени на чтение вопросов в зависимости от уровня образованности симулируемого респондента, может медленно вводить в полях, подразумевающих свободную форму ответа, делать ошибки в словах и исправлять их при наличии такой возможности. К агенту в дальнейшем можно будет «прикрутить» инструмент для обхода капчи.

Существование таких агентов делает фактически бессмысленными сетевые опросы общественного мнения.