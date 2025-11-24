 

Сетевые соцопросы стали бессмысленны: появился "автономный синтетический респондент"

 

Глава Polarization Research Lab Шон Уэствуд создал "автономного синтетического респондента" - ИИ-агента, который в 99,8 % случаев успешно выдаёт себя за живого респондента, участвующего в онлайн-опросах общественного мнения. Он настроен таким образом, что перед началом прохождения социологического опроса пользователь вводит краткое описание портрета того человека, чьи ответы ему предстоит имитировать. Агент обучен обходить контрольные вопросы и ловушки, которые составители опросников обычно внедряют для выявления как невнимательных пользователей, так и ботов. Программа имитирует затраты времени на чтение вопросов в зависимости от уровня образованности симулируемого респондента, может медленно вводить в полях, подразумевающих свободную форму ответа, делать ошибки в словах и исправлять их при наличии такой возможности. К агенту в дальнейшем можно будет «прикрутить» инструмент для обхода капчи.

Существование таких агентов делает фактически бессмысленными сетевые опросы общественного мнения.

 
Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что склоняется к тому, чтобы маркировать контент, созданный человеком, а не искусственным интеллектом, потому что "количество контента, которое будет создаваться искусственным интеллектом, будет кратно выше, чем количество контента, которое будет создаваться людьми (...) У нас скоро появится иллюзия общения в пространстве, где половина наших собеседников окажется нейросеткой".
Можно предположить, что маркировать материалы, созданные людьми, а не ИИ, проще ещё и потому, что людей, в отличие от ИИ, можно привлекать к ответственности. Непонятно также, как будет решаться проблема, если кто-либо с какой-то целью будет маркировать ИИ-контент "человеческой меткой" и, наоборот, если "человеческая метка" будет по какой-то причине отсутствовать на создаваемых людьми материалах. 

