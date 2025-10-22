ИИ искажает ответ на запросы пользователей в 45% случаев

рофессиональные журналисты из 18 стран оценили более 3 тыс. ответов чат-ботов ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity на точность, выбор источника информации, способность отделять мнение от фактов и предоставление контекста и обнаружили что "ИИ-помощники, которые уже являются ежедневным информационным порталом для миллионов людей, регулярно искажают новостной контент независимо от языка, региона или платформы ИИ, на которой проводится тестирование".

В 45% всех ответов ИИ, по их данным, содержится "как минимум одна значимая ошибка".

ИИ-помощники дают искаженные ответы на запросы пользователей почти в половине случаев, выяснили авторы исследования, проведённого Европейским вещательным союзом при содействии вещательной корпорацией Би-би-си. П

ИИ-помощники уже заменяют поисковые системы для многих пользователей, говорится в докладе. В соответствии с отчетом Института "Рейтерс" о цифровых новостях за 2025 год, 7% от общего числа онлайн-потребителей новостей используют помощников с ИИ для получения информации, а среди пользователей младше 25 лет этот показатель достигает 15%.

В РФ, по данным опроса коммуникационного агентства Faves, для 28% россиян достаточно сгенерированных ИИ в поисковике ответов, чтобы получить ответы на свои вопросы, дальнейший поиск информации они не осуществляют. 23,6% сообщили, что читают ответы нейросетей в поисковиках, но потом ищут "ещё информацию". Только 17% вообще не обращают внимания на ИИ.