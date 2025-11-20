Половина британских писателей считают, что ИИ их заменит; "Яндекс" хочет развить сознание у ИИ

В России "Яндекс" начал эксперимент по изучению возможности проявления сознания у искусственного интеллекта. М

одель будут стимулировать к рассуждениям и рефлексии, обучая её на её собственных размышлениях.

"Мы, люди, учим собственную нейронную сеть непрерывно. Это происходит автоматически в процессе мышления. Нейросеть учится исключительно на чужих "мыслях". Есть надежда, что если мы начнем обучать нейронную сеть на ее собственных рассуждениях, то получится сделать модель, у который появится действительно своя точка зрения. Не "навязанная" и не ее имитация. А внутренние убеждения. Или может даже нечто более того", - сказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов. В "Яндексе" надеются

, что новые подходы позволят решить задачи, неподвластные текущим моделям, и приблизят технологию к формированию осознанного мышления. Разработчики считают, что формирование осознанного мышления у машины - это хорошая идея.