 

Половина британских писателей считают, что ИИ их заменит; "Яндекс" хочет развить сознание у ИИ

Как сообщает британская газета "Дейли Мейл", 51% британских писателей считает, что искусственный интеллект их заменит; каждый третий говорит, что его доход уже пострадал из-за внедрения этой технологии. 59% говорят о том, что их книги были использованы для тренировки нейросетей, и они не давали на это разрешения и ничего за это не получили. При этом треть писателей сказали, что сами используют ИИ. В проводимом газетой опросе две трети отвечающих также думают, что ИИ вытеснит людей-писателей. 
 
В России "Яндекс" начал эксперимент по изучению возможности проявления сознания у искусственного интеллекта. Модель будут стимулировать к рассуждениям и рефлексии, обучая её на её собственных размышлениях. "Мы, люди, учим собственную нейронную сеть непрерывно. Это происходит автоматически в процессе мышления. Нейросеть учится исключительно на чужих "мыслях". Есть надежда, что если мы начнем обучать нейронную сеть на ее собственных рассуждениях, то получится сделать модель, у который появится действительно своя точка зрения. Не "навязанная" и не ее имитация. А внутренние убеждения. Или может даже нечто более того", - сказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов. В "Яндексе" надеются, что новые подходы позволят решить задачи, неподвластные текущим моделям, и приблизят технологию к формированию осознанного мышления. Разработчики считают, что формирование осознанного мышления у машины - это хорошая идея. 
Почти 20% сотрудников российских компаний признались, что делились с искусственным интеллектом секретными данными. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Британские университеты больше тратят на поддержку иностранцев, чем британских студентов
» Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта
» Американцы всё чаще используют искусственный интеллект, но не доверяют ему
» Каждый четвёртый ребёнок 4-5 лет в Британии не умеет листать книжку и пользоваться туалетом
» Две трети британских школьников делают домашние задания с помощью "искусственного интеллекта"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Генштабе заявили о том, что ВС РФ взяли под контроль Купянск

  • 22:29
  • 351

ЕС выступил против "мирного плана" США; Германия выразила готовность поддерживать Украину, несмотря на коррупцию

  • 18:26
  • 455

Госдума приняла ряд законов касательно МРОТ и налогов

  • 17:56
  • 418

Половина британских писателей считают, что ИИ их заменит; "Яндекс" хочет развить сознание у ИИ

  • 14:38
  • 389

Минфин РФ будет бороться с наличкой, в вагонах ВСМ будут камеры биометрического контроля

  • 14:09
  • 495

В Москве доля новостроек-небоскрёбов увеличилась в 4 раза за 2 года; в России нехватка дворников, слесарей и электриков

  • 13:38
  • 483
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram