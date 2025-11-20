Половина британских писателей считают, что ИИ их заменит; "Яндекс" хочет развить сознание у ИИ

Как сообщает
британская газета "Дейли Мейл", 51% британских писателей считает, что искусственный интеллект их заменит; каждый третий говорит, что его доход уже пострадал из-за внедрения этой технологии. 59% говорят о том, что их книги были использованы для тренировки нейросетей, и они не давали на это разрешения и ничего за это не получили. При этом треть писателей сказали, что сами используют ИИ. В проводимом газетой опросе две трети отвечающих также думают, что ИИ вытеснит людей-писателей.
Почти 20% сотрудников российских компаний признались
, что делились с искусственным интеллектом секретными данными.