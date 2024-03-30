 

Американцы всё чаще используют искусственный интеллект, но не доверяют ему

Согласно данным американского Исследовательского центра Пью, жители США стали чаще использовать ChatGPT: с июля 2023 года по февраль 2024 года использование среди взрослых американцев выросло с 18% до 23%, среди людей 18-29 лет -- с 33% до 43%. Почти каждый третий (31%) работающий американец младше тридцати лет теперь использует искусственный интеллект для работы.
В то же время американцы не доверяют информации, которая исходит от ChatGPT по поводу президентских выборов: о недоверии говорят 40% опрошенных, 15% не уверены, а 34% не слышали про ChatGPT. Только 2% американцев доверяют получаемой от него информации.
54% американцев считают, что ChatGPT обязан ссылаться на источники, на основе которых выдаёт свои тексты, 14% считают, что не обязан, и 32% не уверены. 

В Британии компания Yoti (предоставляет системы оценки лиц для британских супермаркетов и пабов, чтобы проверять, есть ли клиентам 18 лет) заявила, что с помощью искусственного интеллекта высококачественные поддельные удостоверения личности теперь изготавливаются всего за несколько минут и дёшево. 
 
 


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APN.ru