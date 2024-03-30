Американцы всё чаще используют искусственный интеллект, но не доверяют ему

Согласно данным американского Исследовательского центра Пью, жители США стали чаще использовать ChatGPT: с июля 2023 года по февраль 2024 года использование среди взрослых американцев выросло с 18% до 23%, среди людей 18-29 лет -- с 33% до 43%. Почти каждый третий (31%) работающий американец младше тридцати лет теперь использует искусственный интеллект для работы.

В то же время американцы не доверяют информации, которая исходит от ChatGPT по поводу президентских выборов: о недоверии говорят 40% опрошенных, 15% не уверены, а 34% не слышали про ChatGPT. Только 2% американцев доверяют получаемой от него информации.

54% американцев считают , что ChatGPT обязан ссылаться на источники, на основе которых выдаёт свои тексты, 14% считают, что не обязан, и 32% не уверены.





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