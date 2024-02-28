Каждый четвёртый ребёнок 4-5 лет в Британии не умеет листать книжку и пользоваться туалетом
- 28.02.2024, 14:46,
- Новости
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массовая британская газета "Дейли Мейл", сегодня каждый четвертый ребёнок в британской "начальной школе" (фактически это детсадовцы, речь идёт о детях 4-5 лет) не умеет листать книжку, пытаясь использовать её как планшет, а также не умеет пользоваться туалетом. Каждый третий ребёнок этого возраста не умеет надеть пальто, держать карандаш и считать до десяти.
При этом только 16% британских родителей считают, что их обязанность -- знакомить ребёнка с книгой, и только половина родителей думают, что именно они должны приучать ребёнка пользоваться туалетом.
Днями ранее "Дейли Мейл" отмечала
, что среди британской молодёжи стало необычайно много тех, кто отказывается работать, ссылаясь на душевное нездоровье. Если в 1998 году их было менее двух процентов, то в 2022 году -- 10-12%, и 34% молодых людей жалуются на симптомы депрессии. Согласно статистике, нездоровые двадцатилетние теперь встречаются чаще, чем нездоровые сорокалетние.