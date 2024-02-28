 

Каждый четвёртый ребёнок 4-5 лет в Британии не умеет листать книжку и пользоваться туалетом

Как пишет массовая британская газета "Дейли Мейл", сегодня каждый четвертый ребёнок в британской "начальной школе" (фактически это детсадовцы, речь идёт о детях 4-5 лет) не умеет листать книжку, пытаясь использовать её как планшет, а также не умеет пользоваться туалетом. Каждый третий ребёнок этого возраста не умеет надеть пальто, держать карандаш и считать до десяти. 
При этом только 16% британских родителей считают, что их обязанность -- знакомить ребёнка с книгой, и только половина родителей думают, что именно они должны приучать ребёнка пользоваться туалетом.
 
Днями ранее "Дейли Мейл" отмечала, что среди британской молодёжи стало необычайно много тех, кто отказывается работать, ссылаясь на душевное нездоровье. Если в 1998 году их было менее двух процентов, то в 2022 году -- 10-12%, и 34% молодых людей жалуются на симптомы депрессии. Согласно статистике, нездоровые двадцатилетние теперь встречаются чаще, чем нездоровые сорокалетние. 

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APN.ru