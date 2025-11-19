 

Американцы в целом считают вакцинацию полезной, но демократы - гораздо чаще, чем республиканцы

По данным Исследовательского центра Пью, большинство американцев - 63% - считают вакцинацию детей высокоэффективной для предотвращения тяжёлых болезней, но это большинство сформировано в основном за счёт демократов: среди них детскую вакцинацию считают высокоэффективной 80%, в то время как среди республиканцев - 48%. Ещё больше этот разрыв в оценке безопасности детской вакцинации: 74% демократов считают, что она достаточно проверена на безопасность, но только 35% республиканцев с этим согласны; лишь 31% республиканцев одобряет календарь вакцинации (среди демократов - 72%). Демократы в большинстве считают, что решать, вакцинировать ли детей, должны учёные, но республиканцы чаще считают, что это должны делать родители. 
Демократы продолжают гораздо больше республиканцев верить в ковидовакцину: 20% демократов уже укололись обновлённой ковидовакциной, и 44% собираются это сделать, - в то время как 83% республиканцев не делали и не собираются. Даже пожилые (65+) республиканцы в массе (76%) не собираются колоться, в то время как даже среди совсем молодых (18-29 лет) демократов укололись или собираются уколоться обновлённой ковидовакциной 65 процентов опрошенных.
