Что американские республиканцы и демократы думают об оскорбительных высказываниях

По данным Исследовательского центра Пью, американские республиканцы и демократы сильно расходятся во взглядах на то, что следует считать большой проблемой: оскорбительные высказывания в интернете - или людей, которые слишком легко на них обижаются.

80% американцев-республиканцев считают, что проблема в людях, которые легко обижаются. С ними согласны лишь 45% демократов.

34% американцев-республиканцев считают проблемой людей, которые позволяют себе резкие, оскорбительные высказывания. Среди демократов таких людей считают проблемой 59%.

Чёрные чаще, чем белые, считают оскорбительные высказывания большой проблемой (63% vs. 42%).

Женщины чаще, чем мужчины, считают оскорбительные высказывания большой проблемой (54% vs. 40%).