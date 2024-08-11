 

Что американские республиканцы и демократы думают об оскорбительных высказываниях

По данным Исследовательского центра Пью, американские республиканцы и демократы сильно расходятся во взглядах на то, что следует считать большой проблемой: оскорбительные высказывания в интернете - или людей, которые слишком легко на них обижаются.
80% американцев-республиканцев считают, что проблема в людях, которые легко обижаются. С ними согласны лишь 45% демократов.
34% американцев-республиканцев считают проблемой людей, которые позволяют себе резкие, оскорбительные высказывания. Среди демократов таких людей считают проблемой 59%.
Чёрные чаще, чем белые, считают оскорбительные высказывания большой проблемой (63% vs. 42%).
Женщины чаще, чем мужчины, считают оскорбительные высказывания большой проблемой (54% vs. 40%).
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APN.ru