На фоне дефицита рабочих рук в Японии выросло число банкротств

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Японии численность трудоспособного населения сократилась на 16 процентов по сравнению с пиковым значением в 1995 году. Две трети японских компаний заявляют, что нехватка рабочей силы серьезно влияет на бизнес. Дефицит сотрудников стал основной причиной банкротств в апреле-сентябре, и число банкротств в первой половине 2025 года достигло самого высокого уровня за 12 лет. В попытке как-то исправить ситуацию японские компании смягчают требования к внешнему виду сотрудников. Некоторые работодатели пересматривают политику в отношении ярких волос и лака для ногтей, другие снимают запреты на пирсинг. Ношение униформы перестало быть обязательным для работников многих универмагов, а белые перчатки - для водителей такси.

Жители Японии в 2024 году впервые за время наблюдений родили за год менее 700 тыс. детей (686 тыс.). Суммарный коэффициент рождаемости в Японии опустился в 2024 году до рекордно низкого показателя в 1,15, он уменьшается девять лет подряд. Смертность достигла рекордно высокого показателя впервые с момента окончания Второй мировой войны: за 2024 год в Японии скончалось более 1,6 млн человек.

Уровень рождаемости в Японии продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,09 млн детей в год. В 2016 году родилось менее 1 млн, а в 2022 году - менее 800 тыс. Молодые японцы неохотно заводят детей из-за высокой стоимости жизни и гендерно предвзятой корпоративной культуры, которая создает дополнительное бремя для женщин и работающих матерей.



