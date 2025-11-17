 

На фоне дефицита рабочих рук в Японии выросло число банкротств

 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Японии численность трудоспособного населения сократилась на 16 процентов по сравнению с пиковым значением в 1995 году. Две трети японских компаний заявляют, что нехватка рабочей силы серьезно влияет на бизнес. Дефицит сотрудников стал основной причиной банкротств в апреле-сентябре, и число банкротств в первой половине 2025 года достигло самого высокого уровня за 12 лет. В попытке как-то исправить ситуацию японские компании смягчают требования к внешнему виду сотрудников. Некоторые работодатели пересматривают политику в отношении ярких волос и лака для ногтей, другие снимают запреты на пирсинг. Ношение униформы перестало быть обязательным для работников многих универмагов, а белые перчатки - для водителей такси.

 

Жители Японии в 2024 году впервые за время наблюдений родили за год менее 700 тыс. детей (686 тыс.). Суммарный коэффициент рождаемости в Японии опустился в 2024 году до рекордно низкого показателя в 1,15, он уменьшается девять лет подряд. Смертность достигла рекордно высокого показателя впервые с момента окончания Второй мировой войны: за 2024 год в Японии скончалось более 1,6 млн человек.

Уровень рождаемости в Японии продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,09 млн детей в год. В 2016 году родилось менее 1 млн, а в 2022 году - менее 800 тыс. Молодые японцы неохотно заводят детей из-за высокой стоимости жизни и гендерно предвзятой корпоративной культуры, которая создает дополнительное бремя для женщин и работающих матерей. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В США впервые уменьшилось число белых американцев
» В РФ готовится к закрытию каждый десятый частный бизнес
» Россия превращается в страну бедняков
» Уже к 2015 году КНР станет первой экономикой мира
» Казахстан поможет Японии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На фоне дефицита рабочих рук в Японии выросло число банкротств

  • 21:03
  • 46

В результате ночной атаки ВСУ на ДНР без света оставались полмиллиона человек

  • 20:16
  • 187

За одни выходные Госавтоинспекция Москвы оформила 2500 протоколов на велокурьеров

  • 19:39
  • 223

Туркменистан и Узбекистан останутся без воды из-за афганского канала и рассчитывают на воду из РФ

  • 19:00
  • 238

Половина россиян думают, что власть учитывает соцопросы при принятии решений

  • 12:22
  • 275
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram