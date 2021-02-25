 

В РФ готовится к закрытию каждый десятый частный бизнес

 
На каждом десятом частном предприятии России заявили, что готовятся к закрытию в 2021 году, об этом свидетельствуют данные опроса руководителей и владельцев 5,3 тыс. компаний из всех 85 регионов страны, который провёл институт бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова:

"В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился".

Согласно мониторингу, за прошедший год выручка сократилась у 80% компаний. Тем не менее "массовых банкротств пока не произошло, рынок покинули лишь 3,1% компаний". 


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