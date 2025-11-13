 

В РФ признали экстремистской классическую книгу о национализме столетней давности

 

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу немецкого философа Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма».

В апреле 2024 года сотрудники Пулковской таможни изъяли изданный в 2022 году экземпляр книги в русском переводе у семнадцатилетней девушки, летевшей в Милан. Согласно иску таможни, на книге был изображен «человек в военной форме», вместо головы которого был нарисован «череп в каске». 

Эксперты пришли к выводу, что книга «пропагандирует национализм» и «может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».

Манифест «Марш национализма» Фридрих Георг Юнгер опубликовал в 1926 году в качестве антитезы коммунистического манифеста. 

