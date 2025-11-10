 

В сети появился народный путеводитель по Горловке

Путеводитель "Горловка. Это моя земля", созданный при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, представлен в Донецке. "Мы объявили литературный конкурс, который так и назывался: "Горловка. Это моя земля". Конкурс по сбору литературных работ - эссе, очерки, художественные тексты об интересных артефактах, объектах города Горловка. Предварительно мы составили с командой проекта реестр этих объектов и любой желающий, не только житель ДНР, мог взять этот объект и написать о нем интересную историю, очерк, эссе, легенду для того, чтобы продвигать имидж и бренд нашего родного города Горловка", - сказал ТАСС автор проекта Никита Никитюк.

На конкурс поступило свыше 60 работ. Жюри отобрало более 20 лучших, которые вошли в книгу.

Путеводитель объемом около 330 страниц содержит эссе об именитых выходцах города, памятниках, учреждениях культуры, а также местные байки и легенды. Он доступен на электронных платформах, также издано 50 печатных экземпляров для библиотек и авторов-победителей.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

