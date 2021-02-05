Роскосмос объявил конкурс рассказов на космическую тему

Корпорация "Роскосмос" и издательская платформа "Литрес" в чести шестидесятилетия полёта космонавта Юрия Гагарина объявили конкурс рассказов на космическую тему. До 4 марта 2021 года любой желающий может представить свою работу на оценку профессиональному жюри. Десять произведений финалистов войдут в печатный сборник, который отправится на Международную космическую станцию.

Рассказы победителей будут озвучены космонавтами отряда Роскосмоса и профессиональными чтецами, награждены призами.

К участию принимаются короткие произведения объёмом от 15 до 60 тысяч знаков. Жанр произведения может быть любым, но должен соответствовать тематике конкурса: космос, освоение внеземного пространства, жизнь космонавтов на орбитальной станции, аппараты свободного полёта.

В жюри конкурса вошли космонавт Иван Вагнер, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, журналист Александр Грек.