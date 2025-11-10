Правительство РФ в 2025 году поможет банкам на 560 млрд; дивиденды Сбербанка за 2024 год составили 787 млрд

По итогам 2025 года объём господдержки, направленной в российские банки, составит не менее 560 миллиардов рублей, выяснил "Коммерсант". В том числе речь идёт о 270 миллиардах рублей на проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом и 200 миллиардах рублей на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, совместный проект "Газпрома" и «РусГазДобычи».

Также власти вложат 30 миллиардов рублей в привилегированные акции Газпромбанка, 57 миллиардов рублей — в обыкновенные акции ПСБ, 3,5 миллиарда рублей — в обыкновенные акции Россельхозбанка. В прошлом году общий объем помощи банкам от государства был в шесть раз меньше — немногим более 100 миллиардов рублей. На этом фоне, отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, решения о господдержке негативно сказываются на конкурентной среде, потому что госбанки получают преимущество перед частными.