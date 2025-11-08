В Париже задержали трёх французских гражданок, готовивших теракт

Французские спецслужбы задержали трёх девушек, которые планировали осуществить теракт в культурном учреждении с использованием взрывчатки. Одна из них имеет инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. По версии следователей, они планировали совершить нападение с подрывом при помощи поясов со взрывчаткой в баре или концертном зале французской столицы.

Все три задержанные называют себя последовательницами салафизма, им от 18 до 21 года, и они имеют французское гражданство. Одна из них администрировала группу в "Тиктоке", где публиковала материалы в поддержку радикальных исламистов и состояла в группе в "Телеграме", где также велась пропаганда в поддержку террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В этой группе она обратилась к другим участникам за помощью в организации нападения с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

В сентябре девушки несколько раз встречались в Лионе, одна из них присягнула на верность ИГ. В ходе обыска дома у предводительницы группы обнаружили наброски плана нападения, ингредиенты для взрывчатки, деньги на покупку автоматического оружия. На допросе она не скрывала своей ненависти к французской системе, заявляя, что хочет "жить по шариату" и "предпочитает религиозные законы законам республики".