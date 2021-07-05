ФСБ рапортует о разоблачении "русских неонацистов"

ФСБ пресекло "экстремистскую деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодёжная организация Русь", -- рапортует ведомство.

Подозреваемые задержаны в Брянске, Перми и Хабаровском крае, у них изъяли "травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, экстремистские книги, националистическую атрибутику, а также средства связи с файлами, подтверждающими их противоправную деятельность".

По мнению ФСБ, с этими средствами в планах задержанных было "установление в России нацистского строя":

"Участники радикальных группировок выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северокавказского и Центральноазиатского регионов, создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя", а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры", - заявили в ФСБ.

Задержанные признались, что планировали нападения на мигрантов, а также боролись против педофилов.



