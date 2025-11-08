Мошенники начали звонить россиянам под видом налоговой

По информации МВД РФ, мошенники начали обманывать жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции и сообщая о якобы негативной налоговой истории.

Злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется работником налоговой инспекции. Он говорит, что у человека имеется неучтённый доход за прошлый год, и это может негативно отразиться на его налоговой истории. Для того чтобы урегулировать ситуацию, предлагается подойти в территориальную инспекцию, а для записи на приём якобы нужно назвать код из смс-сообщения.

Если обманутый человек это делает, с жертвой связывается «сотрудник» Банка России и заявляет, что она сообщила код мошенникам, а те взломали учётную запись на «Госуслугах» и получили доступ к личным данным. В связи с этим человеку предлагают застраховать сбережения и перевести их на резервный счёт. Затем злоумышленники звонят жертве от имени представителей силовых структур и утверждают, что они якобы расследуют факт перевода потерпевшим средств террористам и, чтобы избежать ответственности, предлагают взять кредит, перекрывающий сумму.

Кроме того, продолжается ограбление родителей с использованием их детей. Например, в Петербурге произошёл случай, когда мать дала дочери карту с сотнями тысяч рублей для покупки мороженого, девочка сняла 700 000 и отдала мошенникам.