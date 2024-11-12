 

Появилась новая схема взлома аккаунтов на государственных порталах

 

Телефонные мошенники начали звонить жертве дважды. Первый раз звонок поступает якобы от сотрудника госструктуры, который сообщает, что человеку пришло заказное письмо. Для оформления заявки ему предлагают прислать проверочный код по СМС с текстом «код восстановления доступа». Если жертва догадывается об обмане и кладёт трубку, через некоторое время ей звонят второй раз и сообщают, что первый звонок был от мошенников. На этот раз человека пытаются убедить в том, что учётная запись уже взломана и необходимо принимать меры. Для этого у него вновь спрашивают код из СМС. Именно в этот момент человек может растеряться и поверить незнакомцу. На такие "двойные" звонки приходятся около 30% всех атак.

Иногда злоумышленники звонят от имени "Почты России", службы безопасности мессенджеров и т.п.
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APN.ru