 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на посёлок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области. В селе Посохово Валуйского округа Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос.
В селе Октябрьское Рыльского района Курской области дрон атаковал движущийся автомобиль, ранен двенадцатилетний мальчик. Также продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру, около семнадцати тысяч человек в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах остались без света.
В Новопскове, ЛНР, беспилотник ударил по двухэтажному торговому центру, часть помещений выгорела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Ростовской, Херсонской областях, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской областях, ЛНР, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, в Брянской погиб ребёнок
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской областях, Ижевске, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

  • 17:20
  • 33

На конференции "Генетика-2025" рассказали, где в России происходит замещение коренного населения мигрантами

  • 13:49
  • 239

В РФ судят медбрата за поиск экстремистских материалов в интернете - информатором выступил сотовый оператор

  • 12:19
  • 366

Что думают американцы о старении

  • 11:48
  • 222

Правительство поможет главному должнику России ("Газпрому")

  • 11:12
  • 437

США пообещали Средней Азии больше внимания, армия Азербайджана переводится на стандарты НАТО

  • 08:35
  • 422
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram