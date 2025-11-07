ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

Два человека ранены
при атаке дрона ВСУ на посёлок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области. В селе Посохово Валуйского округа Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранена
замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос.
В селе Октябрьское Рыльского района Курской области дрон атаковал движущийся автомобиль, ранен
двенадцатилетний мальчик. Также продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру, около семнадцати тысяч человек в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах остались без света
.
В Новопскове, ЛНР, беспилотник ударил по двухэтажному торговому центру, часть помещений выгорела.