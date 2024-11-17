 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской областях, Ижевске, ДНР

В селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, погиб мирный житель.
В Курской области дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея. Есть погибшая и раненые. Стало известно, что погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова.
Мужчина ранен в результате атаки беспилотника на одно из производственных зданий в Ижевске.
Мирная жительница ранена в результате обстрела посёлка Новгородское вблизи Горловки, ДНР.

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